Достижения.рф

В Госдуме раскрыли последствия назначения Буданова* главой офиса Зеленского

Вассерман: назначение Буданова* главой офиса Зеленского не повлияет на переговоры
Анатолий Вассерман (Фото: кадр из телеигры-викторины «Своя игра»)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возможное назначение главы ГУР Украины Кирилла Буданова* руководителем офиса президента Украины не изменит ход переговоров.



В беседе с «NEWS.ru» Вассерман отметил, что диалог будет продолжен в прежнем формате.

«А именно кто из украинских террористов хочет дожить до суда над собой, а кто готов погибнуть немедленно. На другие темы говорить с террористами нет смысла», — пояснил политик.
Вассерман добавил, что, как и бывший глава администрации Андрей Ермак, Буданов* стремится трансформировать русское большинство на подконтрольных Киеву территориях. При этом депутат отметил, что не видит существенной разницы между жителями Смоленской и Полтавской областей.

Ранее в Госдуме назвали лучший способ ответить Украине на гибель людей под Херсоном.

Читайте также:

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0