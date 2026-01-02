В Госдуме раскрыли последствия назначения Буданова* главой офиса Зеленского
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возможное назначение главы ГУР Украины Кирилла Буданова* руководителем офиса президента Украины не изменит ход переговоров.
В беседе с «NEWS.ru» Вассерман отметил, что диалог будет продолжен в прежнем формате.
«А именно кто из украинских террористов хочет дожить до суда над собой, а кто готов погибнуть немедленно. На другие темы говорить с террористами нет смысла», — пояснил политик.Вассерман добавил, что, как и бывший глава администрации Андрей Ермак, Буданов* стремится трансформировать русское большинство на подконтрольных Киеву территориях. При этом депутат отметил, что не видит существенной разницы между жителями Смоленской и Полтавской областей.
