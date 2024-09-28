В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

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Снятие ограничений для Украины на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что «принимать решение будет верховный главнокомандующий». По его словам, однозначных заявлений делать нельзя, как и что-то исключать.
Глава думского комитета по обороне добавил, что западные экс-партнеры РФ сейчас находятся в напряженном состоянии, поскольку «это серьезный аргумент».
Напомним, 25 сентября текущего года глава российского государства Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава думского комитета по обороне добавил, что западные экс-партнеры РФ сейчас находятся в напряженном состоянии, поскольку «это серьезный аргумент».
Напомним, 25 сентября текущего года глава российского государства Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова