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В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

Картаполов назвал удары вглубь России поводом для применения ядерного оружия
28 сентября 2024, 07:21
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Снятие ограничений для Украины на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что «принимать решение будет верховный главнокомандующий». По его словам, однозначных заявлений делать нельзя, как и что-то исключать.

Глава думского комитета по обороне добавил, что западные экс-партнеры РФ сейчас находятся в напряженном состоянии, поскольку «это серьезный аргумент».



Напомним, 25 сентября текущего года глава российского государства Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#владимир путин
#рф
#ядерное оружие
Возивший хлеб курским селянам экс-полицейский погиб, закрыв жену от дрона
Жительница курского села: привозивший хлеб экс-полицейский погиб, прикрыв жену
28 сентября 2024, 07:09

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области мужчина по имени Александр погиб, закрыв собой жену от атаки украинского БПЛА. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова.
Женщина сообщила, что Александр приходил к оставшимся в селе жителям и привозил им все необходимое, включая хлеб. По ее словам, в этот раз мужчина «поехал не той дорогой, как обычно, а решил сократить путь через улицу Горянку». В этот момент упал вражеский дрон, добавила Галина.

Уточняется, что мужчина закрыл собой супругу. В настоящее время она находится в Москве в тяжелом состоянии. Сидорова пояснила, что в период украинской атаки Александр ехал за новой партией помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard
Пленный Кузько: обученные НАТО танкисты ВСУ в тыле месяцами ждут Leopard
28 сентября 2024, 06:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученные управлять танками НАТО, на южнодонецком направлении уже несколько месяцев ждут поставки техники. Взятый в плен механик-водитель ВСУ Владимир Кузько рассказал об этом РИА Новости.
По его словам, никто из бойцов не проходил обучение на западной технике. Кузько рассказал, что некоторые из его знакомых пошли учиться водить Leopard, завершили обучение, но не приступили к управлению.

Ранее уже высказывались опасения по поводу количества западной техники, уничтоженной российскими войсками в Украине, а европейское издание Frankfurter Rundschau отмечало, что потери техники ВСУ растут. Согласно данным, приведенным изданием, ВСУ потеряли 935 танков и 6 613 боевых машин. Среди потерь – танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

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#танки
#техника
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Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра
Пленный Маласчук: пехоте ВСУ перед боем передали патроны неподходящего калибра
28 сентября 2024, 06:02

Фото: iStock/Artfully79

Пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой получали боеприпасы не того калибра. Об этом в интервью РИА Новости заявил военнопленный из 41-й механизированной бригады Ярослав Маласчук.
«Сказали, что мы меняем 95-ую бригаду и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию – это точно было», – рассказал Маласчук.

По его словам, он взял с собой автомат АК-74. В то же время солдаты, уже находившиеся в этом районе, поняли, что им выдали патроны к пулемету более крупного калибра.

Ранее пленный солдат ВСУ Василь Козуб призвал своих соотечественников покинуть республику в связи с ухудшением ситуации в стране. По словам бойца, его мобилизовали на улице сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Командование пообещало отправить его в зону боевых действий и скорую ротацию, но этого не произошло.

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#всу
#украина
#оружие
#военные
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Стало известно об ослаблении ВСУ
Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ на херсонском направлении ослабли
28 сентября 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир сАЛЬДО сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослабевают, а часть их подразделений отвлечена на Донбасс и Курскую область.
«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — заявил глава российского региона.

По словам Сальдо, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась. Кроме того, нет заметной подготовки к переправе более или менее крупных подразделений на левый берег, как это было во время провокаций в Крыниках», добавил губернатор.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в государственной измене за участие в референдуме о присоединении Херсонской области к России. Обвинения также были предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе Запорожской области Евгению Барицкому, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке и неназванному члену республиканской избирательной комиссии.

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#днр
#евгений балицкий
#денис пушилин
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Политолог заявил о неполучении бригадами ВСУ помощи на протяжении двух лет
28 сентября 2024, 01:58

Фото: istock/Wachira Wacharapathom

Некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получали оружие более двух лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.
«У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», – заявил специалист.

По словам эксперта, линия фронта может переместиться в Днепропетровскую область уже в декабре, если правительство США не окажет президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, необходимую для продолжения конфликта в Киеве.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», – резюмировал эксперт.

Ранее Бортник отметил, что ошибка Зеленского стоила ему поддержки с обеих сторон.

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#россия
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#владимир зеленский
#всу
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Нидерланды передадут списанные истребители F-16 Украине
Нидерланды передадут Украине 24 списанных истребителя F-16
27 сентября 2024, 21:37

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16. Как уточнили в Минобороны страны, 24 списанных истребителя отправят Киеву, а еще 18 получит Румыния для центра подготовки пилотов.
К слову, украинская республика уже частично получила технику, но количество единиц не названо из соображений безопасности. Сами Нидерланды полностью перешли на F-35, перевооружение осуществлялось с 2019 года.

Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза помогают Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Геополитические противники назвали миротворческую миссию России «вторжением», фактически объявив российской стороне экономическую войну, выраженную в санкциях различного рода.

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#мир
#украина
#нидерланды
#истребитель f-16
#новости
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Минобороны: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ 4 населенных пункта в ДНР за неделю
27 сентября 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Четыре населенных пункта в течение недели освободила российская армия от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Таким образом под контролем ВС РФ находятся Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что украинские неонацисты за сутки пытались 11 раз прорваться в Курскую область. Все попытки были отражены Россией.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим подвергал геноциду мирное население в течение восьми лет.

В начале августа 2024 года противник атаковал приграничье Курской области. Отпор ему дали Росгвардейцы, ВС РФ и пограничники.

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#новости
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В США сообщили о возможном уничтожении четырёх F-16 на Украине
Military Watch Magazine: российские ракеты уничтожили четыре F-16 на Украине
27 сентября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Украина могла лишиться ещё нескольких долгожданных самолётов до того, как они успели подняться в воздух. По неподтверждённым данным различных европейских источников, четыре истребителя F-16 были уничтожены на аэродроме ВСУ Староконстантинов.
По сообщению журнала Military Watch Magazine, самолёты могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». В публикации отмечается, что трудности с базированием истребителей на несовершенных и плохо защищённых украинских аэродромах накладывает серьёзные ограничения на возможность использования F-16 Вооружёнными силами Украины.

Специалисты также указывают, что так долго ожидаемые истребители F-16, с появлением которых украинское командование связывало столько надежд, могут даже не быть задействованы в ходе боевых действий. Если данное сообщение о поражении ВС РФ сразу четырёх самолётов подтвердится, то это будет означать, что российские ракеты могут уничтожить их все прямо на аэродромах, до того, как они успеют взлететь.

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#аэродром
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Трамп дал одно обещание на встрече с Зеленским
Трамп пообещал на встрече с Зеленским разрешить украинский конфликт
27 сентября 2024, 19:27

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Трансляцию вели телеканалы США. Уточняется, что Трамп планирует выполнить свое обещание еще до инаугурации, если станет хозяином Белого дома.

«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. <...> Думаю, если я одержу победу [на выборах], то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал Трамп.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп периодически заявлял, что сможет решить конфликт за сутки. Однако в Кремле с ним не согласились.

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