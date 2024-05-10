Наступит критическая фаза: На Украине предрекли скорый провал ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio
Следующие два месяца станут критически важными для ВСУ на полях спецоперации, об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist.
«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Павлюк.
По словам украинского генерала, новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки только начинает прибывать на поля спецоперации, чем успешно пользуются Вооружённые силы РФ.
Павлюк также подчеркнул, что украинская армия испытывает дефицит в технике и боеприпасах, а не в личном составе.
Ранее российские военкоры сообщили, что на Харьковском направлении боевики ВСУ добровольно сдаются в плен ВС РФ.
Читайте также:
РВ: Украинские боевики сдаются в плен ВС РФ в Харьковской области
Глава Минюста Украины Малюська: на фронт могут отправить 10-20 тысяч заключенных
FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на границе с Белгородчиной
Евгения Парфентьева