На Украине заявили, что всех жителей страны привлекут к службе в ВСУ

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Всех жителей Украины привлекут к службе в ВСУ. Такое заявление сделала глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская. Её слова приводит радиостанция Franceinfo.
«Война продолжается и быстро не закончится. Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины», — заявила Псикорская.
Издание сообщает, что она возглавляет недавно открывшийся во Львове центр рекрутинга. Всего на Украине планируют открыть 27 таких организаций.
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