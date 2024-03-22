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На Украине заявили о грядущем наступлении ВС РФ

Павлюк: Армия России готовится пойти в новое наступление
22 марта 2024, 14:15
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России может летом текущего года пойти в новое наступление, под которое создаётся группировка из более чем 100 тысяч солдат. Об этом заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Павлюк.
«Есть вероятность, что к началу лета они (ВС РФ – ред.) могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений», — сказал Павлюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что ВСУ готовятся к разному развитию ситуации.


Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование отводит боеспособные части ВСУ вглубь страны, чтобы сохранить их на фоне успешного наступления российских войск, а на линии соприкосновения остаются в основном мобилизованные.

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Российские военные взяли под контроль село Мирное в Запорожской области
22 марта 2024, 14:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России полностью освободила от ВСУ село Мирное в Запорожской области, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю», — рассказали в Минобороны РФ.

Также в сообщении уточняется, что в ДНР в районах Урожайного, Ровнополя и Шахтёрского были ликвидированы украинские подразделения нацгвардии и теробороны.

Всего российские военные отразили пять контратак на данном направлении. За неделю потери ВСУ там составили более 935 человек живой силы, а также военная техника.

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В Минобороны РФ прокомментировали массированный удар по Украине в ночь на 22 марта
МОРФ: Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики и ВПК ВСУ
22 марта 2024, 14:32

Фото: iStock/bpawesome

Армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Об этом Минобороны РФ заявило в своей ежедневной сводке.
«Сегодня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в результате российского удара удалось остановить работу предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Также была уничтожена военная техника и боеприпасы иностранного производства, которые были предоставлены Украине странами НАТО. Кроме того, удалось нарушить доставку техники к линии соприкосновения. Также была поражена живая сила ВСУ и иностранные наёмники в районах восстановления боеспособности.

Все цели удара достигнуты и уничтожены, заключили в Минобороны России.

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#техника
#боеприпасы
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На востоке Украины более тысячи шахтеров оказались запертыми под землей
22 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/Adam88xx

В Днепропетровской области Украины и в части ДНР, находящейся под контролем Киева, более тысячи горняков оказались запертыми в шахтах под землей из-за аварийного отключения электричества после взрывов на энергообъектах Украины. Об этом информирует пресс-служба региональной компании ДТЭК в своем телеграм-канале.
По данным Укрэнерго, повреждены десятки объектов энергосистемы, замечены аварийные отключения света в ряде областей Украины. Из-за перебоев в обеспечении светом более тысячи украинских горняков оказались запертыми в шахтах, ведется эвакуация.

Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений в ходе атаки ВС РФ.

Масштабы ущерба и последствия атаки для энергосистемы Украины будут оценены специалистами в ближайшее время. Как сообщили в «Энергоатоме», есть риск блекаута на Запорожской АЭС.

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#днепровская гэс
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#шахтёры
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«Бить по Киеву»: в Госдуме заявили, что Украина не поняла Россию по-хорошему
Картаполов: если Киев не понимает по-хорошему, Москва объяснит на понятном языке
22 марта 2024, 13:59

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Если Украина не желает диалога, то Россия будет вынуждена обращаться к ним на языке, который они понимают, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что украинская сторона продолжает агрессивные действия в отношении мирного населения, поэтому Россия вынуждена отвечать так, чтобы украинцы поняли, за что они получают ответные удары.

Картаполов подчеркнул, что оценивать эффективность ударов еще рано, так как требуется более детальная разведка целей и анализ ущерба, но по первичным данным результаты ударов считаются удовлетворительными.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на пятницу энергосистема страны подверглась масштабной атаке. В результате атаки пострадали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины. По его словам, это была одна из крупнейших атак на энергосистему за всю ее историю, в ходе которой были атакованы тепловые и гидроэлектростанции по всей стране.

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Украина терпит глобальное поражение на линии фронта — Гагин
Гагин: ВСУ отводят боеспособные части вглубь страны для их сохранения
22 марта 2024, 13:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинское командование отводит боеспособные части ВСУ вглубь страны, чтобы сохранить их на фоне успешного наступления российских войск, а на линии соприкосновения остаются в основном мобилизованные. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Кризис призывного ресурса на Украине дошел до того, что сейчас на фронте в основном именно мобилизованные, причем мобилизованные буквально еще недавно. Это совершенно необученные люди. Украинское командование пытается, конечно, сохранить какие-то боеспособные части, отводить их куда-то», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия-1».

Однако он уточнил, что боеспособных частей у ВСУ осталось не так уж и много. При этом армия России также не стоит на месте - артиллерия и ВКС наносят удары для уничтожения живой силы противника.

Гагин уверен, что командование ВСУ понимает обреченность своих военных на переднем крае. Однако такими решениями командиры пытаются замедлить продвижения российских войск.

«На сегодня Украина терпит глобальное поражение на линии фронта, на ряде участков украинские солдаты обращаются в бегство», — заключил Гагин.

Напомним, после того, как ВС РФ взяли под контроль Авдеевку, они также освободили Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.

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#вс рф
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В Минобороны Нидерландов заявили о начале поставок Украине истребителей F-16
22 марта 2024, 13:38

Фото: iStock/digigraphy

Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16 летом 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
Первыми, уточнила она, прибудут датские истребители, нидерландские вскоре за ними.

Кайса Оллонгрен отметила, что Киев имеет много друзей в Европе, но без американской помощи и поддержки будет трудно. Министр также проинформировала журналистов, что концу 2024 года производство снарядов в Европе будет значительно увеличено, чтобы не допустить дефицита боеприпасов по причине помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в пятницу 22 марта ВС России поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять F-16.

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#нидерланды
#украина
#истребитель f-16
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«Мы теряем ДнепроГЭС»: На Украине оценили состояние станции после ударов ВС РФ
Сирота: По ДнепроГЭС было два прямых попадания, мы теряем станцию
22 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/bpawesome

По ДнепроГЭС было два прямых попадания. Ракеты попали в ГЭС-1 и ГЭС-2. Вторая имеет серьёзные повреждения. Об этом рассказал директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Его слова передает украинское издание «Страна».
«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и пропускать воду, потому что увы станцию мы не сможем сделать это», - заявил Сирота.

Он уточнил, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушив подкрановые балки. Потребуется полное восстановление машинного зала и электрического оборудования.

Сирота уточнил, что жертв среди сотрудников станции нет.

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#ракета
#станции
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ВСУ пытались проникнуть в Россию: чем закончились попытки ДРГ прорвать границу РФ
ВСУ пытались прорваться в Россию, но потеряли Орловку и Невельское
22 марта 2024, 13:01

Фото: iStock/JARAMA

Вражеские ДРГ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей и сорвать таким образом выборы президента в России. Однако противник не только не смог этого сделать, но и потерял несколько населённых пунктов в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
ВСУ и боевики РДК* с 10 марта осуществили несколько попыток крупными силами прорваться на территорию России. Это были не просто не вылазки ДРГ, а полноценные операции. Тогда Киев перебросил к российской границе бронетехнику, ствольную и реактивную артиллерию, вертолеты армейской авиации.

Однако российские разведчики заметили вражеское движение и нанесли серию ударов. Били гаубицами, фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе, что не дало противнику организованно перейти в наступление. К границе удалось пробраться лишь некоторым подразделениям ВСУ и РДК*, которые понесли тяжёлые потери. Самые напряжённые бои развернулись у погранперехода «Сподарюшино» и населенного пункта Козинки. По данным Минобороны, противник потерял более тысячи человек, а также множество боевой техники.

Обстрелы Белгородской и Курской областей по-прежнему продолжаются, но попытки прорвать границу противник оставил.

В это время на авдеевском участке Донецкого направления ВС РФ полностью освободили от ВСУ и взяли под свой контроль Орловку, которая была важным узлом логистики ВСУ, через который шло снабжение группировки в Авдеевке. Далее село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Последнее также перешло под контроль ВС РФ.

Издание предполагает, что следующий рубеж, за который попытаются зацепиться ВСУ, — Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Однако оттуда обстреливать Донецк будет сложнее, так как расстояние там более 30 километров.

В то же время на марьинском участке Донецкого направления армия России освободила поселок Невельское. Бои за этот населенный пункт начались еще прошлым летом, сразу после освобождения поселка Пески.

Южнее российские военные прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Также идут бои за Георгиевку, где недавно сдались в плен сразу 18 бойцов ВСУ.

Таким образом, безуспешными попытками вторгнуться в российские приграничье Киев оказал Москве большую услугу. ВСУ понесли большие потери, а жители России в период выборов еще больше сплотились вокруг действующей власти.

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ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16
22 марта 2024, 13:01

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Один из ударов, нанесенных российскими силами по украинским военным и энергетическим объектам, пришелся на военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этот аэродром готовился принять американские самолеты F-16.

Подпольщик отметил, что в Хмельницкой области зафиксированы два прилета на окраине города. Кроме того, сообщается о прилете по аэродрому в городе Староконстантинов. Также отмечается, что аэропорт часто становится целью ударов.

Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.

В ночь на пятницу украинские военные и энергетические объекты подверглись массированному удару, о чем заявили власти киевского режима, назвав это самым мощным ударом по энергосистеме страны.

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