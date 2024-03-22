На Украине заявили о грядущем наступлении ВС РФ

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Армия России может летом текущего года пойти в новое наступление, под которое создаётся группировка из более чем 100 тысяч солдат. Об этом заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Павлюк.
«Есть вероятность, что к началу лета они (ВС РФ – ред.) могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений», — сказал Павлюк в эфире телемарафона.
Он отметил, что ВСУ готовятся к разному развитию ситуации.
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