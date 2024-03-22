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Вражеские ДРГ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей и сорвать таким образом выборы президента в России. Однако противник не только не смог этого сделать, но и потерял несколько населённых пунктов в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
ВСУ и боевики РДК* с 10 марта осуществили несколько попыток крупными силами прорваться на территорию России. Это были не просто не вылазки ДРГ, а полноценные операции. Тогда Киев перебросил к российской границе бронетехнику, ствольную и реактивную артиллерию, вертолеты армейской авиации.
Однако российские разведчики заметили вражеское движение и нанесли серию ударов. Били гаубицами, фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе, что не дало противнику организованно перейти в наступление. К границе удалось пробраться лишь некоторым подразделениям ВСУ и РДК*, которые понесли тяжёлые потери. Самые напряжённые бои развернулись у погранперехода «Сподарюшино» и населенного пункта Козинки. По данным Минобороны, противник потерял более тысячи человек, а также множество боевой техники.
Обстрелы Белгородской и Курской областей по-прежнему продолжаются, но попытки прорвать границу противник оставил.
В это время на авдеевском участке Донецкого направления ВС РФ полностью освободили от ВСУ и взяли под свой контроль Орловку, которая была важным узлом логистики ВСУ, через который шло снабжение группировки в Авдеевке. Далее село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Последнее также перешло под контроль ВС РФ.
Издание предполагает, что следующий рубеж, за который попытаются зацепиться ВСУ, — Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Однако оттуда обстреливать Донецк будет сложнее, так как расстояние там более 30 километров.
В то же время на марьинском участке Донецкого направления армия России освободила поселок Невельское. Бои за этот населенный пункт начались еще прошлым летом, сразу после освобождения поселка Пески.
Южнее российские военные прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Также идут бои за Георгиевку, где недавно сдались в плен сразу 18 бойцов ВСУ.
Таким образом, безуспешными попытками вторгнуться в российские приграничье Киев оказал Москве большую услугу. ВСУ понесли большие потери, а жители России в период выборов еще больше сплотились вокруг действующей власти.
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Однако российские разведчики заметили вражеское движение и нанесли серию ударов. Били гаубицами, фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе, что не дало противнику организованно перейти в наступление. К границе удалось пробраться лишь некоторым подразделениям ВСУ и РДК*, которые понесли тяжёлые потери. Самые напряжённые бои развернулись у погранперехода «Сподарюшино» и населенного пункта Козинки. По данным Минобороны, противник потерял более тысячи человек, а также множество боевой техники.
В это время на авдеевском участке Донецкого направления ВС РФ полностью освободили от ВСУ и взяли под свой контроль Орловку, которая была важным узлом логистики ВСУ, через который шло снабжение группировки в Авдеевке. Далее село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Последнее также перешло под контроль ВС РФ.
Издание предполагает, что следующий рубеж, за который попытаются зацепиться ВСУ, — Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Однако оттуда обстреливать Донецк будет сложнее, так как расстояние там более 30 километров.
В то же время на марьинском участке Донецкого направления армия России освободила поселок Невельское. Бои за этот населенный пункт начались еще прошлым летом, сразу после освобождения поселка Пески.
Южнее российские военные прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Также идут бои за Георгиевку, где недавно сдались в плен сразу 18 бойцов ВСУ.
Таким образом, безуспешными попытками вторгнуться в российские приграничье Киев оказал Москве большую услугу. ВСУ понесли большие потери, а жители России в период выборов еще больше сплотились вокруг действующей власти.
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Элина Позднякова