На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

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Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха сообщил, что у Украины катастрофический недостаток рабочей силы. Таким мнением он поделился в беседе с агентством Укринформ.
По его словам, дефицит возник из-за того, что многие работники были направлены в ВСУ или уехали из страны.
Он отметил, что Украины с таким положением с кадрами сталкивается впервые.
Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации.
Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать страну.
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Он отметил, что Украины с таким положением с кадрами сталкивается впервые.
Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать страну.
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Дана Игумнова