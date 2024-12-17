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Российские войска контролируют Анновку к югу от Курахово Донецкой народной республики, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на информацию аналитиков Deep State.
«Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — говорится в материале.На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
Отмечено, что выход российской армии к трассе неподалеку от Константинополя, будет означать, что боевиков ВСУ возьмут в кольцо у Курахово.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.
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Никита Кротов