«Обмародерили»: жительница Суджи рассказала, как боевики ВСУ вывозили ценности

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Боевики ВСУ вывезли из курской Суджи ценности, мебель и технику, рассказала горожанка Наталья Разуменко послу по особым поручениям российского МИДа Родиону Мирошнику. Показания есть в распоряжении РИА Новости.
«Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала — забирали машины, золото, деньги, всё, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала — телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину», — пояснила женщина.Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от сотрудников Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои в российском регионе идут до сих пор.
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Никита Кротов