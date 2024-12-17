«По зубам»: На Западе заявили об ударе Трампа по Зеленскому

Фото: istockphoto/Waldemarus
Удар по Владимиру Зеленскому нанес новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп, не пригласив украинского политика на инаугурацию, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в социальных сетях.
«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский», — отмечается в публикации.Перед этим республиканец заявил, что он не приглашал главу киевского режима на церемонию вступления в должность, которая состоится 20 января 2025 года. Однако Трамп добавил, что Зеленский может приехать в Вашингтон по собственному желанию.
Перед этим в России рассказали о хамской манере Владимира Зеленского. Об этом высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Читайте также:
«Обмародерили»: жительница Суджи рассказала, как боевики ВСУ вывозили ценности
ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму
«Закрыло по горло»: жителя Курской области засыпало грунтом после удара ВСУ
Никита Кротов