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Решения Запада по Украине сигнализируют о скором мирном договоре, считает нардеп украинского парламента в Telegram-канале Артем Дмитрук. Он уточнил, что Будапешт заблокировал многомиллиардную помощь Киеву из «Фонда мира» на вооружения для ВСУ. Отказалась помогать и еще одна страна.
«Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных», — гласит публикация Дмитрука.Таким образом, по мнению Дмитрука, все происходящее — плохая новость для тех, кто любит деньги на крови. Также нардеп резюмировал, что скинуть помощь Киеву на Евросоюз не удастся.
Перед этим Олаф Шольц заявил об отказе в поставках для Киева.
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Никита Кротов