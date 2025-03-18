На Украине заявили о намерении вернуть Запорожскую АЭС

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На Украине удивились тому, что Россия и США обсуждают вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб, слова которой приводит газета The New York Times.
Чиновница заявила, что была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его Спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа позвучали заявления о Запорожской АЭС. Причём произошло это после переговоров Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина.
Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.
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Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.
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Анастасия Чинкова