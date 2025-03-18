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На Украине заявили о намерении вернуть Запорожскую АЭС

Украинская чиновница Виктория Гриб: Киев намерен вернуть ЗАЭС
Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

На Украине удивились тому, что Россия и США обсуждают вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб, слова которой приводит газета The New York Times.
Чиновница заявила, что была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его Спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа позвучали заявления о Запорожской АЭС. Причём произошло это после переговоров Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина.

Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.

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«Рвет и мечет»: стало известно, зачем ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
Военэксперт Матвийчук: ВСУ изображают активность попытками прорваться в РФ
18 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области, чтобы создать видимость возможности продолжения боевых действий после потери Курщины. Так считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно, что несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.

«Зеленский рвет и мечет. Одно мы знаем точно, что он пустил директиву войскам не сдавать ни в коем случае территорию Курской области. Второе секретное распоряжение — попытаться захватить районы и в Белгородской, и в Брянской областях, где только можно пытаться захватывать территории РФ», — рассказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что таким образом Киев пытается создать видимость, что еще может продолжать вести боевые действия.

По словам Матвийчука, крах операции ВСУ в Курской области посеял панику в военно-политических кругах Киева, так как украинская сторона надеялась использовать оккупированные русские земли в качестве козыря на возможных переговорах. Эксперт уверен, что ВСУ еще попытаются прорваться на территорию России до заключения мирного соглашения.

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Mash: Несколько бронегррупп ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
18 марта 2025, 11:06

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.
Бронированная техника противника продвигалась с территории Сумской области Украины, сообщает телеграм-канал Mash. Враг был замечен у населённых пунктов Прилесье, Графовка и Демидовка. Это на стыке Белгородской и Курской областей. Начался бой, часть техники ВСУ была уничтожена, горит как минимум один танк. Кроме того, уничтожены БМП, бронированная машина и несколько солдат. Противник отступил в лесополосу, которую сейчас интенсивно обстреливает российская артиллерия.

ВСУ начали стягивать войска и боевую технику в район Прилесья ещё ночью. Инженерные службы вели работы по разминированию приграничной территории. После обстрелов Краснояружского района началась попытка вторжения. Пока замысел противника не вполне ясен. Возможно это просто отвлекающий манёвр или прощупывание обороны с целью определить слабые места. Подчёркивается, что оккупанты получили отпор, а ситуация находится под контролем российских войск.

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Под Красноармейском ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ
18 марта 2025, 10:49

Фото: istockphoto/dr_evil

Группа военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена при попытке прорыва и десантирования с использованием бронетехники под Красноармейском (украинское название — Покровск - прим. ред.). К удивлению российских бойцов, подразделение состояло исключительно из женщин-штурмовиков.
Об этом эпизоде боевых действий корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах. Украинские военные попали под удар артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с бронетехники, которая доставила их на передний край. Кроме женщин-штурмовиков, уничтожен также и экипаж машины, доставившей их на позиции.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали силовики.

В распоряжении агентства также есть видеозапись последствий удара по украинской бронетехнике и десанту. На кадрах видна разбитая бронированная машина и уничтоженное женское штурмовое подразделение.

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«СВ»: Боевик ВСУ Колодий рассказал, как его учили «правильно» сдаваться в плен
18 марта 2025, 10:17

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, как в период подготовки ему с сослуживцами объясняли правила сдачи в плен и обучали поведению в плену. По словам солдата, с ними специально занимался психолог.
Видеозапись допроса украинца опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к воинской группировке «Север» Вооружённых сил РФ. Именно подразделения этой группы освобождали от ВСУ Курскую область, где Колодий и попал в плен.

«Никогда не врите, говорите всю правду... сдавайте всех. Врать смысла нет, всё проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — вспоминает военнопленный советы психолога.

Ранее попавшие в плен украинские солдаты рассказывали, что командиры пугали их российским пленом, предрекали пытки и издевательства. Попав в плен, они были очень удивлены человеческим отношением со стороны российских бойцов и хорошими условиями содержания. Известен случай, когда группа украинских военнопленных устроила голодовку, протестуя против их возвращения на родину.

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Контрнаступление ВС РФ в Торецке и бои под Суджей: последние новости СВО 18 марта
18 марта 2025, 10:11

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Российские войска демонстрируют успехи на различных фронтах, от Запорожья до Торецка, преодолевая сопротивление противника и восстанавливая инициативу. О ключевых событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области сохраняется напряженная ситуация: российские войска ведут интенсивные бои с Вооруженными силами Украины в районе села Гуево. По информации военных источников, противник активно стягивает резервы, пытаясь удержать свои позиции. В то же время ВСУ наносят артиллерийские удары по населенным пунктам, ранее освобожденным российской армией, что свидетельствует о намерении Киева остановить продвижение российских сил. Параллельно продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над Гоголевкой — стратегически важным селом, расположенным рядом с трассой Суджа — Юнаковка. В Сумской области, на участке, где российские силы сделали прорыв, продолжаются бои за Басовку, где ВСУ также перебрасывают дополнительные силы для противодействия наступлению.

В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ

Торецкое направление

На Торецком направлении складывается благоприятная ситуация для Вооружённых сил ВС РФ. Ввод в бой частей 150-й мотострелковой дивизии, как указывает Подоляк, стал ключевым фактором, изменившим баланс сил. Даже украинские источники признают, что попытка ВСУ провести контрнаступление с целью отрезать северо-западную часть Торецка оказалась неудачной.

В настоящее время российские подразделения методично очищают территории, куда противнику удалось ранее проникнуть и закрепиться. Процесс идет медленно, но уверенно, и инициатива полностью перешла к ВС РФ. Однако аналитик предупреждает, что у ВСУ всё еще имеются резервы, что может привести к временным контратакам.


Херсонское направление

На Херсонском направлении российские силы сосредоточили свои усилия на нейтрализации огневых позиций противника. Регулярные удары беспилотников наносятся по станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ), транспортным средствам и укреплениям ВСУ. В ответ украинские войска произвели обстрел девяти сёл региона, выпустив 39 снарядов, что привело к трагическим последствиям: в Голопристанском районе пострадал восьмилетний ребёнок. Также в Новой Каховке после атаки украинского дрона загорелся жилой дом, однако пожар удалось быстро локализовать.

Фото: iStock/bbsferrari

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции, добиваясь успехов предыдущих дней. Клин, образованный между населёнными пунктами Шевченко и Вольное Поле, позволил перерезать важные пути снабжения ВСУ в Новосёлки. По неподтверждённым данным, противник начал отвод своих сил с занимаемых позиций, однако эта информация требует официального подтверждения. Тем временем на участке севернее Бурлацкого российские войска продвинулись более чем на километр в сторону села Весёлое, атакуя его с юго-востока. Западнее Константинополя продолжаются интенсивные бои, штурмовые группы подошли вплотную к укрепрайону ВСУ у Разлива.

«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области
«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области

Купянское направление

На южном фланге Купянского направления продолжается интенсивный штурм Богуславки. Российские войска укрепляются на окраинах села, несмотря на стойкое сопротивление со стороны ВСУ. В районе Петропавловки зафиксировано продвижение почти на километр в сторону Купянска, что усиливает давление на этот стратегически важный узел. На северном фланге ведётся работа по сближению двух плацдармов на реке Жеребец, что может создать условия для дальнейшего наступления.


Харьковское направление

На Харьковском направлении сохраняется позиционная борьба в районе Волчанска и Липцев. Российская авиация нанесла серию ударов по скоплениям противника вблизи Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов. Эти действия значительно усложняют снабжение украинских подразделений в регионе.

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