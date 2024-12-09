На Украине СБУ взяла ответственность за атаку морских дронов на Крым

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Ответственность за атаку на крымский полуостров морскими дронами взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор», — сказано в публикации.По информации украинских силовиков, на беспилотниках установили крупнокалиберные пулеметы. Отмечено, что речь идет о многоцелевой платформе, где можно разместить разнотипное вооружение.
Перед этим сообщалось, что СБУ покрывала международную мошенническую сеть телефонных мошенников, которую накрыла ФСБ. С подробностями расследования можно ознакомиться в материале «Радио 1».
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