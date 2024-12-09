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Основой контактов по урегулированию конфликта на Украине должны быть предложения президента России Владимира Путина, озвученные им в июне. Об этом заявили в МИД РФ.
В июне глава государства предлагал Киеву мирный план по урегулированию кризиса. Таким образом, Украина должна публично отказаться от членства в НАТО, а также признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.
В Киеве отказались от предложенного Путиным плана, однако стали выдвигать свои. В частности, Владимир Зеленский озвучивал так называемый «План победы», а позже — «План стойкости». Вместе с тем украинская сторона постоянно говорила о переговорах, несмотря на свой же законодательный запрет на них.
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