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На Украине заявили о невозможности противостоять FPV-дронам ВС РФ

03 мая 2024, 16:17
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Вооружённые силы Украины не могут противостоять российским FPV-дронам.
Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. По его словам, украинские системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.

Эксперт уверен, что проблему украинской армии следует решать на государственном уровне. Все дело в том, что применение систем радиоэлектронной борьбы фактически не помогает из-за нестандартных частот на российских беспилотниках.



Незадолго до этого Стариков заявил, что РФ уничтожила всю кадровую армию ВСУ, а новобранцы не способны справляться с задачами на поле боя.

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#всу
#вс рф
#россия
NYT: на дополнительную доставку Storm Shadow для ВСУ могут понадобиться недели
03 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/PavelRodimov

Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, информирует New York Times.
Отмечается, что часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти сообщили о нем.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в рамках визита в Польшу сообщил в выделении киевскому режиму дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.

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ВС РФ ударили по нефтебазе, снабжавшей топливом подразделения ВСУ
03 мая 2024, 16:35

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», которая снабжает топливом подразделения украинских боевиков.
Об этом сообщило Минобороны России. Другой информации о пораженном объекте и характере полученных дефектов в оборонном ведомстве не приводят. Уточняется, что удар был нанесен дальнобойным оружием.

Кроме нефтебазы за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 102 района сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. После одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Они представляют собой преграду для пехоты и для бронетехники противника.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams в зоне спецоперации
Минобороны РФ: российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams
03 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/aapsky

Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили положение, отразили 10 атак ВСУ и уничтожили очередной танк «Abrams» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, российские военные ликвидировали чешскую самоходную пушку «DANA М2», гаубицу «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.

Также российские бойцы улучшили положение, поразив несколько бригад ВСУ в ДНР. При этом военные российской группировки войск «Центр» отразили 10 вражеских атак.

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#сво
#всу
#вс рф
#танк
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Захарова обвинила Киев в подготовке новой атаки на Крымский мост
Захарова: Киев готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада
03 мая 2024, 15:43

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим открыто готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада. Об этом Захарова сообщила в ходе брифинга.
По мнению Захаровой, трудно поверить в то, что подготовка к нападению теперь происходит на открытом уровне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и «получат удар возмездия».

Захарова заключила, что российская сторона также открыто предупреждает об этом США, Великобританию и Европейский союз.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил полностью уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.

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#мид рф
#мария захарова
#россия
#крымский мост
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#украина
#удар
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Политолог Маркелов объяснил, почему Украине не удастся разрушить Крымский мост
Политолог Маркелов: У Украины нет оружия для разрушения Крымского моста
03 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/gutaper

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Крымский мост надёжно защищён, а Украина не имеет средств его поражения.
«В их распоряжении нет вооружения, которое могло бы поразить Крымский мост. Сама идея разрушения носит не военный характер. По факту Украина ведёт вооруженное противостояние с Россией не только с точки зрения физики, применяя вооружение и солдат на линии фронта, но и наравне с этим она пытается придать этому двойной смысл, некий подтекст», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Он также добавил, что угрозы Крымскому мосту со стороны Киева вызваны и желанием получить денег от Запада на подобные символические цели.

Кроме того, к мотивации угрожать Крымскому мосту для Украины, как пишет «Царьград, относятся поднятие национального духа украинцев в случае успешной атаки, а также усиление напряжённости перед саммитом НАТО в Швейцарии для того, чтобы побудить США давить на Европу для предоставления дополнительной военной и финансовой поддержки Киеву.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что киевский режим необходимо полностью уничтожить после шуток про новые атаки на Крымский мост.

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#украина
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#крымский нато
#россия
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Подполье сообщило о мощном прилёте ФАБ в Харькове
Полпольщик Лебедев: ВС РФ ударили авиабомбой по Харькову
03 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков. Хорошо так прилетело. Направление южный вокзал. Дым над прилетом. Пожарные и скорые понеслись», - говорится в Telegram-канале Лебедева.

Он уточнил, что прилёт был в промзоне Холодногорского района в Ивановке. По данным сопротивления, недавно там же поразили производство беспилотников для ВСУ. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что на окраине Харькова прогремел мощный взрыв.

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#вс рф
#Харьков
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На Западе оценили новую стратегию России в зоне спецоперации
NZZ: Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине
03 мая 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине. Об этом информирует газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что Россия в короткие сроки смогла перевести экономику на военные рельсы, что позволило производить больше оружия, чем стране необходимо на Украине. Авторы издания сообщают, что российский лидер правильно учел слабости Запада в украинском противостоянии.

Уточняется, что РФ исправила ошибки, которые она допустила в начале конфликта. В настоящее время российская армия имеет превосходство в воздухе, что способствует уничтожению множества объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киеве подтвердили точечные удары ВС РФ по HIMARS и Patriot
Украинский военный обозреватель Морфинов: ВС РФ всё чаще наносят точеные удары
03 мая 2024, 14:25

Фото: РИА Новости

Армия России в последние два месяца стала всё чаще наносить точные ракетные удары по наводке дронов-разведчиков. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Сергей Морфинов в подкасте Би-Би-Си.
«Таким образом были, в частности, поражены один комплекс HIMARS, две пусковые установки Patriot в Покровске, вертолетная группа Ми-8, две РСЗО "Буревий", несколько истребителей МиГ-29 и установок С-300 в Днепре», — признал Морфинов.

Он также добавил, что российские военные уничтожили инфраструктурные и военные объекты Украины в десятках километров от линии боевого столкновения. При этом самое дальнее поражение произошло в 95 км от линии фронта.

Снимают российские удары на видео «Орланы». Вероятно, они же и наводят на цель российские ракеты.

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Стало известно, какое оружие применяют ВСУ под Часовым Яром
KI: основным оружием ВСУ под Часовым Яром являются дроны
03 мая 2024, 14:10

Фото: istockphoto / valio84sl

ВСУ, которые находятся на позициях в районе Часова Яра, преимущественно используют дроны. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.

На этих позициях находится украинская разведывательная группа 56-й мотострелковой бригады. Вся их работа осуществляется с помощью дронов. Кроме того, украинский военный рассказал, что иногда в воздухе очень много беспилотников. Он отметил, что ВСУ могут использовать один дрон несколько раз. Солдат пояснил, что бойцы хотят работать с дронами одновременно, но это мешает им.

По данным издания, 90 процентов военных ВСУ под Часовым Яром получают травмы от дронов или боеприпасов, которые сбрасывают с них.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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