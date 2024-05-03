На Украине заявили о невозможности противостоять FPV-дронам ВС РФ

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Вооружённые силы Украины не могут противостоять российским FPV-дронам.
Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. По его словам, украинские системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.
Эксперт уверен, что проблему украинской армии следует решать на государственном уровне. Все дело в том, что применение систем радиоэлектронной борьбы фактически не помогает из-за нестандартных частот на российских беспилотниках.
Незадолго до этого Стариков заявил, что РФ уничтожила всю кадровую армию ВСУ, а новобранцы не способны справляться с задачами на поле боя.
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Эксперт уверен, что проблему украинской армии следует решать на государственном уровне. Все дело в том, что применение систем радиоэлектронной борьбы фактически не помогает из-за нестандартных частот на российских беспилотниках.
Незадолго до этого Стариков заявил, что РФ уничтожила всю кадровую армию ВСУ, а новобранцы не способны справляться с задачами на поле боя.
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Алёна Самарева