Стало известно, куда ВСУ пытаются заманить российских военных

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Украина всячески пытается заманить ВС РФ в ловушку в Харькове. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.
Но Россия может использовать этот план против Украины, заявил он. По его словам, наступление российских военных в Харьковской и Сумской областях со стороны Белгорода может принести успех. Он отметил, что поможет в этом применение фугасных авиабомб (ФАБ) и управляемых планирующих авиабомб, которые применяются и на других направлениях.
«Если будет оказываться давление, противнику придется перебрасывать силы, и оборона ВСУ будет рваться в других местах», — считает военкор.
По его мнению, в лоб атаковать Харьков нет смысла, так как ВСУ сейчас возводят там укрепления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова