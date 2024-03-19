Украина начала принудительно вывозить детей из ДНР

В Минобороны Франции отвергли и назвали провокацией информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.