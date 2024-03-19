Украина начала принудительно вывозить детей из ДНР

Фото: iStock/eranicle
Киев начал принудительно вывозить детей с подконтрольной ему части территорий Донецкой народной республике (ДНР), заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.
«Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов», – подчеркнула она.
Ранее стало известно, что Киев планирует вывоз детей из четырех населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), контролируемых украинской армией.
Читайте также:
Село Орловка в ДНР перешло под контроль российской армии
Армия России давит ВСУ по всей линии фронта в ДНР
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
Александр Климов