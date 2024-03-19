Село Орловка в ДНР перешло под контроль российской армии

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На Авдеевском направлении армия России освободила от ВСУ село Орловка в ДНР, населённый пункт перешёл под контроль российских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — рассказали в оборонном ведомстве.
Также уточняется, что российские бойцы отразили шесть контратак украинских штурмовиков.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Кроме того, по его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.
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