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Четыре населенных пункта потеряла Украина, сообщили республиканские аналитики проекта DeepState. Три села находятся в Донецкой народной республике, четвертое — в Херсонской области.
«[ВС России заняли] Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку», — сказано в сообщении.Отмечено продвижение бойцов ВС РФ в Курахово, а также возле населенных пунктов Успеновка и Романовка.
Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания заметки не поступало.
В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли четыре региона: Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал итоги голосования и продолжает атаковать указанные территории.
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Никита Кротов