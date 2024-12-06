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На Украине заявили о потере четырех населенных пунктов

DeepState: ВС РФ заняли Новопустынку, Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Четыре населенных пункта потеряла Украина, сообщили республиканские аналитики проекта DeepState. Три села находятся в Донецкой народной республике, четвертое — в Херсонской области.
«[ВС России заняли] Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку», — сказано в сообщении.
Отмечено продвижение бойцов ВС РФ в Курахово, а также возле населенных пунктов Успеновка и Романовка.



Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания заметки не поступало.

В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли четыре региона: Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал итоги голосования и продолжает атаковать указанные территории.

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#херсонская область
Окружение Курахова: ВС РФ охватывают город с нескольких сторон
Рогов: ВС РФ окружили Курахово с нескольких сторон
06 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России окружает Курахово в ДНР с западной и южной части. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной», — заявил Рогов.

По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, однако ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинцы теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.

Рогов отметил, что на сегодняшний день восточная часть Курахова освобождена российскими бойцами, а основные бои идут в центральной и южной части. Он добавил, что часть города, которая еще находится под контролем ВСУ, скоро окажется в полном окружении.

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#новости
#сво
#всу
#вс рф
#рогов
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Три человека погибли в Херсонской области во время атаки дронов-камикадзе
В Алешках погибли три мирных жителя во время атаки украинских дронов-камикадзе
06 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Алешках украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи, погли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он добавил, что ещё трое получили тяжелые ранения.

Ранее жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась своими воспоминаниями о 35 днях, проведённых в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.

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#херсонская область
#владимир сальдо
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#вс рф
#дрон
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В Минобороны доложили последние новости в ДНР
МО РФ: ВКС ликвидировали пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
06 декабря 2024, 10:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские Воздушно-космические силы ликвидировали пункт временной дислокации подразделения украинской нацгвардии в Донецкой народной республике. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ использовали три фугасные авиабомбы ФАБ-250, имеющие универсальные модули коррекции и планирования. Противник ликвидирован в Правдовке.

Перед этим украинский аналитический проект DeepState сообщал, что российские военные заняли четыре населенных пункта, три из которых в Донбассе, а четвертый — в Херсонской области. Речь шла о Новопустынке, Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтверждали.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#минобороны рф
#новости
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Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море
06 декабря 2024, 10:46

Фото: РИА/Константин Михальчевский

Экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как выяснил канал, все катера были запущены из Одессы. Канал также пишет, что ВС России смогли пресечь попытку атаки и ликвидировали все вражеские катера.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами: 14 вражеских дронов в Воронежской области, 11 – в Курской, ещё семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.

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#всу
#вс рф
#чёрное море
#черноморский флот
#крымский мост
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В Кремле прокомментировали назначение Хинштейна врио главы Курской области
Песков: Хинштейна назначили врио главы Курской области с учетом его опыта
06 декабря 2024, 10:44

Фото: istockphoto/yulenochekk

Депутата Госдумы от самарского региона Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области с учетом его опыта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на данный момент нельзя говорить о конкретных сроках назначения.
«В установленном порядке президент [России Владимир Путин] четко сказал, что востребовано кризисное управление», — добавил Песков.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о свой отставке накануне, 5 декабря. Чиновник перешел на новую работу. Он отметил, что приложит все необходимые усилия для оправдания оказанного ему доверия.

Курскую область регулярно обстреливают боевики ВСУ. Они предприняли попытку вторгнуться в российский регион в начале августа.

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#мир
#россия
#курская область
#александр хинштейн
#кремль
#дмитрий песков
#война
#сво
#конфликт
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«Горело всё кругом»: Бежавшая из Суджи россиянка рассказала об обстрелах ВСУ
Россиянка из Курской области сообщила об массированных артобстрелах ВСУ Суджи
06 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/frantic00

Жительница Курской области Людмила Тимошенко сообщила военным следователям СК РФ, что оставила свой дом из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ): её родное село и город Суджи подверглись массированным артиллерийским обстрелам.
По словам очевидицы, разрушены коммуникации, больница, множество жилых домов. Из-за постоянных бомбёжек семья Тимошенко пряталась в подвале, почти всё село уничтожили украинские боевики. Из-за грозившей опасности семья уехала в Курск.

«Взрывы не прекращались целый день. <…> Мы переночевали, тоже всю ночь были взрывы. Утром мы сидели уже в подвале, потому что били по селу. Потом посмотрели — горело все кругом», — публикует слова Тимошенко в своём Telegram-канале РЕН ТВ.

Она добавила, что по пути видела множество сгоревших автомобилей и людей, бежавших от обстрелов. Супруг женщины отказался покидать свой дом и остался следить за хозяйством. Уже более трёх месяцев с ним нет связи.

Ранее боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба» сообщил, что в Курскую область украинское командование перебросило шесть расчётов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра».

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#дом
#взрывы
#сво
#всу
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Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском
ТАСС: ВС РФ подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском
06 декабря 2024, 09:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является ключевым логистическим хабом противника на красноармейском направлении. Накануне сообщалось, что через поселок идет движение сил ВСУ сразу с нескольких направлений.

Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Котлы» для ВСУ под Суджей, приказ о выходе из Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО
06 декабря 2024, 09:15

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Российские войска достигли локальных успехов в Купянске, Покровске и Угледаре, а также нанесли удары по украинским аэродромам, уничтожив боевую технику противника. ВСУ предпринимают контратаки, в том числе в районе Новомлынска, в то время как обстановка на Херсонском участке остается стабильной и без изменений. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 6 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


За сутки потери украинских военных составили более 300 человек, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три бронемашины, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

По данным военкоров, в Суджанском районе на отдельных участках фронта ожидаются новые «котлы» для ВСУ. Украинские военные могут оказаться в окружении, так как командование не направляет им подкрепления. Также сообщается, что под Новоивановкой ВСУ предприняли контратаку на позиции российских войск, но были уничтожены артиллерией и дронами. Российские военные также разбили немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley. Аналогичная попытка прорыва была зафиксирована и у Дарьина.

Западные СМИ со ссылкой на украинского военного утверждают, что ВСУ получили приказ оставаться в Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. В Киеве считают, что это позволит им обменять Суджу и другие населённые пункты на часть бывшей территории Украины.

По информации Минобороны России, подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин
На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин


Херсонское направление


На Херсонском фронте российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации ВСУ в Антоновке, где ранее наблюдалось скопление украинских сил. За последние сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по селам на левобережье, в результате чего один мирный житель был ранен в Алешках.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Орехова, активные действия фиксируются как на подступах к Работино, так и с восточного и западного флангов. Однако существенных изменений в линии фронта за прошедшие сутки не произошло.

Торецкое направление


В районе Торецка и шахты «Центральная» продолжаются упорные сражения. Российские штурмовые группы продолжают атаковать территорию шахты, где противник активно контратакует. Боевые действия также усилились на западных подступах к городу, в районе Леонидовки, что указывает на общее нарастание интенсивности боев.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Терны. Одновременно авиация российских ВКС наносит удары по оборонительным позициям ВСУ в Ямполовке и Торском, направляя усилия на ослабление противника перед возможным наступлением.

Купянское направление


На Купянском направлении российские подразделения добились локального продвижения, расширив зону контроля около Зеленого Гая. В районе Кругляковки штурмовые группы укрепили свои позиции. Однако ситуация в Новомлынске остается напряженной: украинская сторона активно контратакует, и удержание плацдарма находится под угрозой, район пока остается в «серой зоне».

«Изуверство»: депутат осудил химическую атаку ВСУ на Курскую область
«Изуверство»: депутат осудил химическую атаку ВСУ на Курскую область


Часовоярское направление


В районе Часов Яра продолжаются ожесточенные столкновения за территорию завода огнеупоров. По предварительным данным, до трети промзоны находится под контролем российских подразделений. Также сообщается о продвижении российских бойцов в микрорайон Северный, где преобладает малоэтажная частная застройка. Однако впереди остается стратегически важная территория железнодорожного вокзала и ветка, ведущая на Краматорск.

Северское направление


На Северском направлении продолжаются позиционные бои средней интенсивности. Российские военные наносят точные удары по огневым точкам и укрепрайонам противника, что позволяет сдерживать его, избегая затяжных сражений.

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#военные
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Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке
Пленный: ВСУ в Великой Новоселке по возможности стараются сдаться
06 декабря 2024, 09:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащие ВСУ в Великой Новоселке по возможности стараются сдаться в плен. Об этом рассказал пленный военный отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик, его слова приводит ТАСС.
«Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают. И у кого (в Великой Новоселке – ред.) есть возможность сдаться — все сдаются», — рассказал Сидорик.

Он уточнил, что в его роте осталось всего 30 человек, некоторые погибли, другие приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен.

Сидорика мобилизовали во Львовской области в 2022 году. Он добровольно сложил оружие и сдался в плен в результате штурмовых действий ВС РФ в Великой Новоселке.

Накануне стало известно, что группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке.

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#оружие
#жизнь
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