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Российские войска достигли локальных успехов в Купянске, Покровске и Угледаре, а также нанесли удары по украинским аэродромам, уничтожив боевую технику противника. ВСУ предпринимают контратаки, в том числе в районе Новомлынска, в то время как обстановка на Херсонском участке остается стабильной и без изменений. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 6 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
За сутки потери украинских военных составили более 300 человек, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три бронемашины, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.
По данным военкоров, в Суджанском районе на отдельных участках фронта ожидаются новые «котлы» для ВСУ. Украинские военные могут оказаться в окружении, так как командование не направляет им подкрепления. Также сообщается, что под Новоивановкой ВСУ предприняли контратаку на позиции российских войск, но были уничтожены артиллерией и дронами. Российские военные также разбили немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley. Аналогичная попытка прорыва была зафиксирована и у Дарьина.
Западные СМИ со ссылкой на украинского военного утверждают, что ВСУ получили приказ оставаться в Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. В Киеве считают, что это позволит им обменять Суджу и другие населённые пункты на часть бывшей территории Украины.
По информации Минобороны России, подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
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Херсонское направление
На Херсонском фронте российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации ВСУ в Антоновке, где ранее наблюдалось скопление украинских сил. За последние сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по селам на левобережье, в результате чего один мирный житель был ранен в Алешках.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Орехова, активные действия фиксируются как на подступах к Работино, так и с восточного и западного флангов. Однако существенных изменений в линии фронта за прошедшие сутки не произошло.
Торецкое направление
В районе Торецка и шахты «Центральная» продолжаются упорные сражения. Российские штурмовые группы продолжают атаковать территорию шахты, где противник активно контратакует. Боевые действия также усилились на западных подступах к городу, в районе Леонидовки, что указывает на общее нарастание интенсивности боев.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Терны. Одновременно авиация российских ВКС наносит удары по оборонительным позициям ВСУ в Ямполовке и Торском, направляя усилия на ослабление противника перед возможным наступлением.
Купянское направление
На Купянском направлении российские подразделения добились локального продвижения, расширив зону контроля около Зеленого Гая. В районе Кругляковки штурмовые группы укрепили свои позиции. Однако ситуация в Новомлынске остается напряженной: украинская сторона активно контратакует, и удержание плацдарма находится под угрозой, район пока остается в «серой зоне».
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Часовоярское направление
В районе Часов Яра продолжаются ожесточенные столкновения за территорию завода огнеупоров. По предварительным данным, до трети промзоны находится под контролем российских подразделений. Также сообщается о продвижении российских бойцов в микрорайон Северный, где преобладает малоэтажная частная застройка. Однако впереди остается стратегически важная территория железнодорожного вокзала и ветка, ведущая на Краматорск.
Северское направление
На Северском направлении продолжаются позиционные бои средней интенсивности. Российские военные наносят точные удары по огневым точкам и укрепрайонам противника, что позволяет сдерживать его, избегая затяжных сражений.
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