На Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ

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Украина после окончания зимы переместила часть средств противовоздушной обороны от энергетической инфраструктуры на передовую. Это позволило российским войскам наносить массированные удары по украинским электростанциям.
Такое наблюдение сделали обозреватели издания CNN. В публикации приводятся слова президента украинского энергетического аналитического центра DiXi Group Елены Павленко о том, что по окончании зимы было принято решение об использовании средств ПВО в других местах. Она называет это решение не ошибкой, а «расстановкой приоритетов».
Авторы материала пишут, что сначала российские удары были более разрозненными, атаки производились на больших площадях. Теперь они стали более точными и концентрированными, на одну цель обрушиваются десятки ракет и беспилотников. Павленко признала, что тактика российских военных изменилась «не в лучшую для Украины сторону».
В результате ВС РФ разгромили электростанции по всей Украине. За несколько дней были уничтожены почти все годичные усилия Киева по восстановлению энергетической инфраструктуры. Недавно была полностью разрушена Трипольская ТЭЦ — крупнейшая электростанция в Киевской области. В компания ДТЭК заявили, что около 80% принадлежащих им электрогенерирующих объектов были разрушены в результате российских ударов.
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Авторы материала пишут, что сначала российские удары были более разрозненными, атаки производились на больших площадях. Теперь они стали более точными и концентрированными, на одну цель обрушиваются десятки ракет и беспилотников. Павленко признала, что тактика российских военных изменилась «не в лучшую для Украины сторону».
В результате ВС РФ разгромили электростанции по всей Украине. За несколько дней были уничтожены почти все годичные усилия Киева по восстановлению энергетической инфраструктуры. Недавно была полностью разрушена Трипольская ТЭЦ — крупнейшая электростанция в Киевской области. В компания ДТЭК заявили, что около 80% принадлежащих им электрогенерирующих объектов были разрушены в результате российских ударов.
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Александр Бойцов