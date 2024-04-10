Российские войска нанесли удар по энергосистеме Николаева

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Российские силы ударили по энергосистеме Николаева, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришёлся в н.п. Михайло-Ларино в подстанцию на востоке от города. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ.
Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом. Как отмечает Лебедев, в Николаеве этой ночью работала система ПВО.
ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты российской инфраструктуры, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.
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Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом. Как отмечает Лебедев, в Николаеве этой ночью работала система ПВО.
ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты российской инфраструктуры, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.
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Алёна Самарева