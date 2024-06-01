На Украине заявили о повреждении двух ГЭС

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Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, 1 июня. Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».
В ведомстве отметили, что повреждения оборудования ГЭС являются критическими. Отмечается, что в прошлом месяце «Укргидроэнерго» сообщала об остановке двух своих гидроэлектростанциях после атаки российской армии.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова