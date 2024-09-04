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Под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт Пречистовка был освобожден военными группировки войск «Восток», а населенный пункт Карловка подразделениями группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.
Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным оборонного ведомства, населенный пункт Пречистовка был освобожден военными группировки войск «Восток», а населенный пункт Карловка подразделениями группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.
Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова