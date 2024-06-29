На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Перед российским наступлением на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались без подготовленных позиций и вынуждены были создавать укрепления с нуля. Об этом сообщил младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады, в видеозаписи, опубликованной на Telegram-канале Минобороны России.