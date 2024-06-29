На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры в Волнянске, передает Telegram-канал главы области.
Он не раскрыл, о каком объекте идет речь.
Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины произошел ряд взрывов.
Также взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Сигнал воздушной тревоги зафиксировали на всей территории Украины.
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«Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», – написал Федоров.
Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины произошел ряд взрывов.
Также взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Сигнал воздушной тревоги зафиксировали на всей территории Украины.
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Александр Климов