На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом

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Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области, сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.
Сообщается, что повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Несмотря на это, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать по графику, уточнили в «Укрзализныця».
Ранее, 23 мая, сообщалось о повреждении нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что было зафиксировано около десяти детонаций, а позже в течение дня произошла еще серия взрывов.
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Артем Кузьмин