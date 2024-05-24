Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

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Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-35 поразили замаскированную украинскую военную технику в Харьковской области. Об этом рассказали в МО РФ.
Сообщается, что экипажи армейской авиации на вертолетах выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и опорным пунктам ВСУ. Удар наносился по заданным координатам. После этого военные выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все указанные цели были успешно поражены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что стало известно о новой ловушке ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что стало известно о новой ловушке ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова