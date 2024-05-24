Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

ВСУ испытывают острую нехватку военных на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли разные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты ВС РФ с позывным Пират.