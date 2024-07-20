На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

Фото: Istockphoto / Leonid Ikan
В Харьковской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает компания «Укржелдорог».
В сообщении оператора железных дорог также говорится, что повреждения получили несколько составов и контактная сеть, расположенная на выезде из города.
Минобороны РФ информацию о нанесении ВС РФ ударов по объектам военной инфраструктуры Украины не комментировало.
Прежде сообщалось о взрывах сразу в нескольких областях Украины. Информации о разрушениях нет.
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Минобороны РФ информацию о нанесении ВС РФ ударов по объектам военной инфраструктуры Украины не комментировало.
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Анастасия Хохлова