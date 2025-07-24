В СК назвали число воевавших за ВСУ наемников

24 июля 2025, 20:07

Бастрыкин: на стороне ВСУ воевали свыше 3,5 тысячи наемников из 70 стран

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Свыше 3,5 тысячи наемников из 70 стран воевали на стороне ВСУ.





Об этом в преддверии Дня сотрудников следствия рассказал РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что в отношении 650 лиц завершено следствие по 505 уголовным делам.





«На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков», — сказал Бастрыкин.

