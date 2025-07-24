В СК назвали число воевавших за ВСУ наемников
Бастрыкин: на стороне ВСУ воевали свыше 3,5 тысячи наемников из 70 стран
Свыше 3,5 тысячи наемников из 70 стран воевали на стороне ВСУ.
Об этом в преддверии Дня сотрудников следствия рассказал РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что в отношении 650 лиц завершено следствие по 505 уголовным делам.
«На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков», — сказал Бастрыкин.Он добавил, что среди наемников есть граждане Грузии, Канады США, Великобритании и других государств. По словам Бастрыкина, обвинительные постановления вынесены 965 наемникам, 721 человек находится в международном розыске, 282-м вынесен заочный арест, а 134-м иностранцам вынесли приговор.