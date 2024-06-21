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Три человека пострадали от удара со стороны украинских неонацистов по многоэтажке в Первомайске Луганской народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель администрации Сергей Колягин. На месте работают оперативные службы.
«По уточненным данным, медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма», – написал чиновник.
До этого он сообщил о повреждении многоэтажного дома после удара боевиков ВСУ. Ранее в сети публиковались кадры удара мощнейшей авиационной бомбы ФАБ-3000 в Липцах. Уничтожено 70 боевиков ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Российские власти уже выдвинули свои требования киевскому режиму для начала мирного диалога. В Киеве продолжают выпрашивать оружие у недружественных к РФ стран.
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