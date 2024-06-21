Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ

Фото: istockphoto/Alex Kochev
Из-за атаки Вооруженных сил Украины основная часть Энергодара осталась без воды и света. Об этом пишет глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
В публикации говорится, что совершена очередная атака Вооруженных сил Украины по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города. По словам Сеновоза, в результате атаки частично повреждена вторая городская подстанция. Основная часть города находится без воды и света.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, а 19 июня боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч». Город оказался обесточен.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, а 19 июня боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч». Город оказался обесточен.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова