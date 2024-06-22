ВСУ намеренно поджигают посевы, обвинили власти Херсонской области

Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении экспертов. Уточняется, что признаки военной активности слышны последнюю неделю. В расчет берется и взрыв около площадки 16 и 17 июня.