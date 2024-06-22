Фото: iStock/OlgaMiltsova
Вооруженные силу Украины (ВСУ) регулярно обстреливают поля в Каховском районе Херсонской области» округе, передает через РИА Новости специалист по агропромышленному комплексу администрации Каховского округа Евгений.
По его словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они активно обстреливаются. Собеседник агентства отметил, что горение возникает в результате обстрелов украинской армией.
Он призвал жителей села и главу территориальных отделов сделать нереализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреливает поля и леса региона, где начался сбор урожая.
Читайте также:
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Три человека пострадали от удара со стороны ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
Офицер США Дэвис сообщил о хаосе в ВСУ из-за российского «оружия-невидимки»
Он призвал жителей села и главу территориальных отделов сделать нереализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреливает поля и леса региона, где начался сбор урожая.
Читайте также:
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Три человека пострадали от удара со стороны ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
Офицер США Дэвис сообщил о хаосе в ВСУ из-за российского «оружия-невидимки»
Александр Климов