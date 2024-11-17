Сальдо раскрыл, что нужно для освобождения Херсона

Владимир Сальдо (фото: kremlin.ru)
Операция по освобождению Херсона из украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, важно быть реалистами и понимать, что это — сложная задача.
«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — пояснил он.Напомним, Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года благодаря проведенному на ее территории референдуму. Украина не признает легитимность этого голосования и обстреливает регион. В данный момент под контролем России находится примерно 75% области, украинские формирования контролируют правый берег Днепра, в том числе, областной центр Херсон.
Ранее Сальдо сообщал, чту город Херсон запущен и зарос сорняками, а оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, в свою очередь, передавал, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, из-за чего жители вынуждены спать в верхней одежде, а в городе наблюдаются случаи мародерства и грабежей.
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