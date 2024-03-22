Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове

Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.