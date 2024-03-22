Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на предприятии производят танковые двигатели, а также проводят ремонтные работы по восстановлению боевых машин ВСУ.
Кроме того, были повреждены две ТЭЦ.
Российские войска наносят удары по военным объектам Украины или объектам энергоструктуры. Власти Украины признали, что за последнее время минувшей ночью был нанесен мощнейший удар. Минобороны РФ информацию о массированной атаке не комментировало.
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Кроме того, были повреждены две ТЭЦ.
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Анастасия Хохлова