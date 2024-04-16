На Украине заявили о серьезном продвижении российской армии в Часовом Яре

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ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные портала Deep State.
Сообщается, что на подходе к восточным окраинам города развернулись самые активные бои.
Ранее о сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр говорил главком ВСУ Александр Сырский. Он признал, что украинской армии необходимо принять меры по дополнительному укреплению обороны. Также после потери ряда позиций на этом направлении, в ВСУ начались кадровые чистки.
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Анастасия Хохлова