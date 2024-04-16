«Разные цели»: Военэксперт Литовкин объяснил атаку ВСУ воздушным шаром

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Сегодня утром Киев пытался совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара, сообщает Минобороны. Летательный аппарат был уничтожен российской ПВО.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что воздушный шар мог быть запущен с разными целями.
Военный обозреватель уверен, что это не новый механизм атаки, и он никак не повлияет на ответный удар.
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«Его запустили, чтобы это взрывное устройство сбросить на какой-то объект или территорию жилого массива, чтобы люди пострадали, чтобы объект поджечь, вот и все. Так же он мог быть запущен для разведки, для наблюдения. Взрывное устройство могло быть сброшено прицельно: смотрели через оптический прибор, куда летит шар, над чем он пролетает, а потом хотели сбросить, если объект достоин того, чтобы удовлетворить желание этих негодяев-террористов», — сказал эксперт.
Военный обозреватель уверен, что это не новый механизм атаки, и он никак не повлияет на ответный удар.
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Анастасия Бондарева