ВС РФ ликвидировали украинского мэра

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Мэр украинского города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов погиб, сообщает «Страна.ua».
Как рассказала экс-заместительница градоначальника, Бакликов служил в ВСУ, он погиб на фронте.
По данным издания, бывший десантник Бакликов отправился на передовую добровольцем. Три года назад депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий на должности мэра. Но в мае 2022 года суд восстановил его на работе, рассказали авторы публикации.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации уничтожен боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинский активист Павел Петриченко.
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По данным издания, бывший десантник Бакликов отправился на передовую добровольцем. Три года назад депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий на должности мэра. Но в мае 2022 года суд восстановил его на работе, рассказали авторы публикации.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации уничтожен боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинский активист Павел Петриченко.
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Алёна Самарева