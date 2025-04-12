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Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары

Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

Москва передает Вашингтону информацию о нарушении украинской стороной месячного моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.
«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — прокомментировал дипломат.
Полищук добавил, что Россией фиксируются все нарушения моратория киевским режимом. 24 марта в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины.

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SHOT: свыше 300 боевиков ВСУ попали в «локнянский котел» в Сумской области
12 апреля 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Свыше 300 украинских боевиков находятся в «локнянском котле» в Сумской области Украины. Об этом пишет SHOT. По информации журналистов, речь идет о боевиках из 15-й и 17-й бригад теробороны Украины.
«Шансов вырваться из котла у ВСУ нет, так как российские подразделения успели увеличить численность на этом участке. Сейчас наступление там ведут российские штурмовики», — сказано в публикации.

Авторы материала добавили, что российским военным помогают дроны и авиация, уничтожающие живую силу врага. В посте сказано, что цель ВС РФ — населенный пункт Юнаковка как основное вражеское укрепление на данной линии боевого соприкосновения. На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
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Reuters: на переговорах США и Украины царила «антогонистичная» атмосфера
12 апреля 2025, 07:49

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

На переговорах Соединенных Штатов Америки (США) и Украины по ресурсной сделке царила «антагонистичная» атмосфера, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.
«Представители США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным ресурсам Украины», — подчеркнул источник, который знаком с ситуацией.

В публикации обратили внимание, что перспективы «прорыва» призрачны, ведь на встрече была «антагонистичная» обстановка.

Уточнялось, что причиной враждебности стала последняя версия проекта соглашения, ставшая масштабнее изначальной. В частности, в проекте упоминается требование американской стороны о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под свой контроль газопровод, по которому российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в Европу.

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#украина
#сша
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За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА
12 апреля 2025, 07:30

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению ведомства, 18 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, а в Ростовской области — 12. Над Орловской и Белгородской областями ликвидировали по два БПЛА и еще один над территорией Краснодарского края.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#ростовская область
#курская область
#орловская область
#белгородская область
#краснодарский край
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Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
12 апреля 2025, 06:51

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, включённая Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, подала иск об оспаривании этого статуса. Замоскворецкий суд Москвы назначил рассмотрение дела на 25 апреля, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Основанием для внесения Ивлевой-Йорк* в список иноагентов в декабре 2024 года стали её публичные призывы к финансовой поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и критика специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.

Минюст РФ указал, что её деятельность соответствует критериям «иностранного агента», так как направлена на формирование общественного мнения в интересах зарубежных структур.

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#новости
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Российский военкор ответил на санкции со стороны Зеленского
Военкор Сладков: санкции Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека
12 апреля 2025, 04:12

Владимир Зеленский

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал санкции, введённые против него «душевнобольным» президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав их абсурдными. В своём Telegram-канале журналист сравнил действия украинского лидера с поведением человека с психическим расстройством.
Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку...», — прокомментировал он решения Зеленского.
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Сладков выразил недоумение агрессией Киева в отношении тех, кто освещает события на линии фронта.

«У нас же совершенно нормальные украинцы живут в России: не больные, не злобные», — подчеркнул он.
Военкор пожелал Украине «выздоровления», подчеркнув, что подобные санкции лишь подтверждают неадекватность подходов властей.

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