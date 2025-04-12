Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары

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Москва передает Вашингтону информацию о нарушении украинской стороной месячного моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.
«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — прокомментировал дипломат.Полищук добавил, что Россией фиксируются все нарушения моратория киевским режимом. 24 марта в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины.
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Никита Кротов