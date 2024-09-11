США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов

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Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты обучаются пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство среди природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2022 году ВВС США объявили о намерении увеличить количество военных полетов и внести изменения в использование воздушного пространства в штате Аризона. Этот план охватывает авиабазы Национальной гвардии Моррис в Тусоне, а также базы Люк и Дэвис-Монтен. Расширение учебных мощностей на этих базах стало необходимым после решения президента Джо Байдена поддержать подготовку украинских пилотов.
Однако, решение вызвало возмущение местных НКО. Организация Peaceful Gila Skies выразила опасения, что увеличение числа и высоты полетов может привести к росту шумового давления на жителей, а использование осветительных ракет и дипольных отражателей — к повышенной угрозе пожаров. Другие местные организации также подчеркнули потенциальное негативное воздействие на сообщества, включая земли коренных индейских племен.
Представитель Национальной гвардии Аризоны отметил, что база ограничена количеством студентов, инструкторов и самолетов, добавив, что помимо украинских пилотов, обучение проходят студенты из других стран.
Ранее стало известно, что американский оборонный подрядчик активно рекрутирует бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где также готовят пилотов ВСУ к работе с истребителями F-16. Вакансии размещены только на американских сайтах.
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Однако, решение вызвало возмущение местных НКО. Организация Peaceful Gila Skies выразила опасения, что увеличение числа и высоты полетов может привести к росту шумового давления на жителей, а использование осветительных ракет и дипольных отражателей — к повышенной угрозе пожаров. Другие местные организации также подчеркнули потенциальное негативное воздействие на сообщества, включая земли коренных индейских племен.
Представитель Национальной гвардии Аризоны отметил, что база ограничена количеством студентов, инструкторов и самолетов, добавив, что помимо украинских пилотов, обучение проходят студенты из других стран.
Ранее стало известно, что американский оборонный подрядчик активно рекрутирует бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где также готовят пилотов ВСУ к работе с истребителями F-16. Вакансии размещены только на американских сайтах.
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Елена Перлова