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Часть бригад боевиков ВСУ не получает вооружение уже больше двух лет. Об этом украинскому изданию Politeka рассказал руководитель республиканского института политики Руслан Бортник.
«У Украины есть 14 невооружённых бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», — сказал собеседник.Он добавил, что, если американское руководство не даст киевскому режиму того, что требует его глава Владимир Зеленский, то к декабрю фронт может передвинуться к Днепропетровской области.
По мнению Бортника, конфликт на Украине завершится не раньше, чем через пару лет, а фронт расширится к этому времени.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов