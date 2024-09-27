МО РФ: За сутки ВСУ предприняли 11 попыток прорыва в Курскую область

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За последние сутки подразделения Вооружённых сил Украины 11 раз пытались прорваться через границу на территорию Курской области. Все эти попытки были отражены российскими войсками.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики пытались прорваться через границу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Им противостояли подразделения группировки войск «Север» при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии. В результате все атаки противника были отражены.
Во время ликвидации попыток прорыва ВСУ частями ВС РФ противнику был нанесён урон в живой силе и технике. ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными. Также российскими военными были уничтожены один бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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Александр Бойцов