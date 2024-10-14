На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село

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В Закарпатской области Украины женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками украинского военкомата и попытались заблокировать их машину. Об этом проинформировало агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Лесю Федорову.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Крива. По словам Федоровой, жительницы населенного пункта приняли пограничников за военкомов, по этой причине они преградили им путь.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как суть требований женщин была «непонятной».
Напомним, 16 апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как суть требований женщин была «непонятной».
Напомним, 16 апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова