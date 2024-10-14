На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село

В Закарпатской области Украины женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками украинского военкомата и попытались заблокировать их машину. Об этом проинформировало агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Лесю Федорову.