«Военное принуждение»: на Украине раскрыли детали мирного плана Зеленского

«План победы» Зеленского представят украинцам в ближайшие дни. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что это важное событие, которое поможет понять, на каком этапе находится украинский кризис.
«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Я думаю, что президент здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет», — цитирует советника издание «Страна».По словам Подоляка, «план» включает политические, экономические и военные аспекты принуждения России к миру.
Несмотря на то, что основные моменты уже представлены, президент добавит детали, которые разъяснят суть программы принуждения и ее инновационность, заявил советник украинского лидера.
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