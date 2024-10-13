«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что рейды в военкоматах связаны с приказом президента Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил 13 октября в Telegram-канале.
Дмитрук заявил, что президентская администрация приказала «забирать всех» сотрудников военкоматов, независимо от их статуса. Дмитрук также отметил, что особый приоритет уделяется тем, кто обсуждает ситуацию в соцсетях.
Он добавил, что с людьми приказано «решать жестко», чтобы они не успели скрыться за границей или распространять информацию о своих задержаниях. Депутат посоветовал тем, кто может, оставаться дома и избегать общественных мест, так как обсуждается вопрос о поквартирных обходах. Начали с гостиниц.
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«Раскладка по рейдам ТЦК (военкоматов – ред.). Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают, забирать всех в ТЦК, там уже разбираться», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.
Он добавил, что с людьми приказано «решать жестко», чтобы они не успели скрыться за границей или распространять информацию о своих задержаниях. Депутат посоветовал тем, кто может, оставаться дома и избегать общественных мест, так как обсуждается вопрос о поквартирных обходах. Начали с гостиниц.
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Лия Мурадьян