На Украине журналистам угрожают мобилизацией за неугодные статьи

28 июля 2026, 01:31

Силовики угрожают украинским журналистам мобилизацией за неугодные статьи

Фото: iStock/Helios8

Журналистское сообщество на Украине оказалось под жёстким давлением силовых структур. Некоторым начали поступать угрозы отправки в зону боевых действий, сообщают местные СМИ.