На Украине журналистам угрожают мобилизацией за неугодные статьи
Журналистское сообщество на Украине оказалось под жёстким давлением силовых структур. Некоторым начали поступать угрозы отправки в зону боевых действий, сообщают местные СМИ.
Согласно полученной информации, к владельцу одного из изданий пришли представители правоохранительных органов и пообещали за считанные минуты отменить его бронь, если он не уберет с сайта несколько статей. В итоге издателю пришлось выполнить требования силовиков.
Кроме того, в Киеве задержали журналиста Евгения Шульгата, который проводил расследование коррупции в правоохранительных органах Украины. Полиция остановила такси, в котором он находился, и надела на него наручники.
Другой источник отметил, что силовики угрожали редактору-женщине мобилизовать ее сына, если она опубликует статью, которая негативно скажется на руководстве одной из силовых структур. Таким образом, угроза отправки на фронт становится ключевым инструментом давления со стороны правоохранителей.
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