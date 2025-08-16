Ушаков высказался о следующей встрече Путина и Трампа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 августа заявил, что дата следующей встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не определена.
По словам Ушакова, окончательные решения будут приниматься после того, как Трамп созвонится с партнёрами и обсудит с ними итоги саммита России и США. Он также отметил, что тема проведения трёхсторонней встречи между лидерами России, США и Украины пока не поднималась.
«Пока не знаю», — ответил он в интервью «Первому каналу» на вопрос о следующей встрече президентов.Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на базе Эльмендорф‑Ричардсон в Анкоридже (Аляска) и длилась 2 часа 45 минут. На пресс‑конференции российский президент отметил стремление американской стороны к урегулированию конфликта на Украине и добавил, что Россия тоже заинтересована в этом, однако сначала нужно устранить первопричины кризиса.