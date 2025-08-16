Ушаков высказался о следующей встрече Путина и Трампа

16 августа 2025, 13:14

Ушаков: пока неизвестно, когда Путин и Трамп встретятся вновь

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 августа заявил, что дата следующей встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не определена.





По словам Ушакова, окончательные решения будут приниматься после того, как Трамп созвонится с партнёрами и обсудит с ними итоги саммита России и США. Он также отметил, что тема проведения трёхсторонней встречи между лидерами России, США и Украины пока не поднималась.



