На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»

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Украина получает от своих союзников муляжи танков. Поставки идут из Великобритании.
Как сообщает The Times, современные муляжи военной техники собираются за несколько часов. «Новые методы обмана» разработала британская оперативная группа Kindred. Предыдущие версии надувных танков легко определялись с помощью снимков из спутников.
Полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд заявил, что Великобритания может поставлять Украине муляжи танков в соотношении 30 штук на каждые пять настоящих боевых машин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая. Украина выразила потенциальную готовность к рассмотрению мирного урегулирования. При этом Владимир Зеленский хочет получить от Москвы «подтверждения длительного и полного прекращение огня». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд заявил, что Великобритания может поставлять Украине муляжи танков в соотношении 30 штук на каждые пять настоящих боевых машин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая. Украина выразила потенциальную готовность к рассмотрению мирного урегулирования. При этом Владимир Зеленский хочет получить от Москвы «подтверждения длительного и полного прекращение огня». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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