На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.