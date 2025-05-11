Зеленский отреагировал на предложение Путина начать переговоры с 15 мая

Владимир Зеленский
Украина «готова встречаться» с завтрашнего дня, если Россия «подтвердит длительное и полное прекращение огня», заявил Владимир Зеленский. Таким образом глава киевского режима отреагировал на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, предложение российского лидера серьезное и подтверждает намерение урегулировать конфликт.
Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что переговоры в Турции должны проходить с учетом итогов прерванного в 2022 году диалога и реальной ситуации.
Ранее на Украине заявляли о готовности к 30-дневному перемирию с 12 мая. Москва в ответ обещала подумать над предложением.
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Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что переговоры в Турции должны проходить с учетом итогов прерванного в 2022 году диалога и реальной ситуации.
Ранее на Украине заявляли о готовности к 30-дневному перемирию с 12 мая. Москва в ответ обещала подумать над предложением.
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Никита Кротов