На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot

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Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает испанское агентство Efe, ссылаясь на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Отмечается, что ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.
Ранее газета Pais сообщала, что Испания согласилась поставить Киеву ракет для Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом до этого анонса ни глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, ни сама Роблес не сообщали о намерениях Мадрида поставить Киеву системы ПВО Patriot.
Газета The New York Times в первых числах мая писала, что комплексы Patriot прибудут на Украину не ранее конца мая. Такой срок был обозначен, поскольку киевские союзники якобы не могли поставить вооружение в короткие сроки.
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Ранее газета Pais сообщала, что Испания согласилась поставить Киеву ракет для Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом до этого анонса ни глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, ни сама Роблес не сообщали о намерениях Мадрида поставить Киеву системы ПВО Patriot.
Газета The New York Times в первых числах мая писала, что комплексы Patriot прибудут на Украину не ранее конца мая. Такой срок был обозначен, поскольку киевские союзники якобы не могли поставить вооружение в короткие сроки.
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Анастасия Чинкова