Названы сроки поставки комплексов Patriot на Украину

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Западные союзники Украины не могут в короткие сроки поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, в которых он так нуждается. Об этим в своей статье пишет газета The New York Times.
Согласно материалу, обещанные Patriot Украина сможет получить не ранее чем в конце июня, а может и позже. При этом издание предполагает, что поставка данного ПВО может произойти одновременно с передачей истребителей F-16, которые Киев уже давно просит у стран Запада.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним. Также он поблагодарил Запад за уже поставленную технику.
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Элина Позднякова